Тарасюк, Костенко и Матвиенко поделили места в списке

Политические партии, которые вошли в блок «Рух - Украинская правица» получили в списке следующие квоты: Украинская народная партия 37%, Народный рух Украины - 37%, УРП «Собор» - 26%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил лидер УРП «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО.

Он подчеркнул, что создание «Правицы» является существенным шагом к созданию единого национально-демократического блока и созданию единой мощной национально-демократической партии. «Все мы за недалекими горами однопартийцы», - сказал А.МАТВИЕНКО.

В свою очередь лидер УНП Юрий КОСТЕНКО отметил, что сегодня на межпартийном съезде планируется принять обращение к другим правым силам, партиям и общественным организациям с призывом создать единый национально-демократический избирательный блок.

«Кто отзовется на этот призыв – сможет войти в «Украинскую правицу», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.

Он отметил, что квотирование между силами, которые могут войти в «Украинскую правицу», будет формироваться по договоренности между ее основателями – УНП, НРУ и УРП «Собор».

Кроме того, лидер НРУ Борис ТАРАСЮК отметил, что в первую тройку избирательного списка «Украинской правицы» войдут лидеры трех партий-основателей, но подробно рассказать об избирательном списке отказался.

Участники пресс-конференции отметили, что представители «Украинской правицы» не будут входить в другие политические блоки на основе индивидуального членства.

Как отметил А.МАТВИЕНКО, следует создавать идеологические политические силы, а не искать мессию и под него подстраивать все политическое движение».

В то же время Б.ТАРАСЮК на исключил, что в “Правицу” войдут на основе индивидуального членства представители других партий и организаций.