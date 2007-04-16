Баррозу согласился встретиться с Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 17 мая, встретится в Брюсселе с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Встреча состоится по просьбе украинской стороны”, - подчеркнул он дважды, отвечая на вопрос, не означает ли эта встреча то, что Еврокомиссия в нынешнем политическом противостоянии в Украине поддерживает Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, завтра, по данным пресс-службы Президента Украины, В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию, где примет участие в заключительной презентации Украины и Польши на заседании Исполкома УЕФА относительно получения права принимать финальную часть Чемпионата Европы в 2012 году по футболу.