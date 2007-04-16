Члена ЦИК забрала скорая: кворума снова нет

В Центральной избирательной комиссии снова нет кворума для проведения ее работы.

Член ЦИК Юрий Донченко, который утром в понедельник вышел на работу, снова оказался в больнице.

"Ему стало плохо, и его даже забрала скорая", - сообщили УП в пресс-службе ЦИК.

Кроме Донченко, болеют также Игорь Качур, Александр Чупахин и Бронислав Райковский, которых связывают с антикризисной коалицией.

Для работы ЦИК необходимо присутствие 10 членов. Сейчас работает только 9.

На прошлой неделе несколько членов Центральной избирательной комиссии обратились к КС с просьбой как можно скорее вынести решение относительно легитимности указа президента. ЦИК до сих пор не получила деньги на избирательную кампанию.

Между тем, 17 апреля проходит срок завершается выдвижения кандидатов в депутаты на съездах партий и блоков. 27 апреля документы должны быть переданы в ЦИК.

Украинская правда