Мороз не сможет выступить в Страсбурге
13:28, 16 апреля 2007Политика
1207 0
Януковича и Яценюка выслушают
|Рене ван дер ЛИНДЕН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент ПАСЕ заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.
В частности, как сказал Рене ван дер ЛИНДЕН, А.МОРОЗ заявлял о желании прибыть в Страсбург на срочные дебаты по Украине, «однако, по нашим правилам, спикер украинского парламента не сможет выступить перед сессией».
Вместе с тем Президент ПАСЕ не исключил возможность приезда и выступления во время срочных дебатов по Украине министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.
Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ решила провести срочные дебаты по Украине в четверг, 19 апреля, в 10.00 по среднеевропейскому времени. 17 апреля в ПАСЕ выступит премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter