Мороз не сможет выступить в Страсбурге

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕН отмечает, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не сможет выступить на дебатах по Украине на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент ПАСЕ заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

В частности, как сказал Рене ван дер ЛИНДЕН, А.МОРОЗ заявлял о желании прибыть в Страсбург на срочные дебаты по Украине, «однако, по нашим правилам, спикер украинского парламента не сможет выступить перед сессией».

Вместе с тем Президент ПАСЕ не исключил возможность приезда и выступления во время срочных дебатов по Украине министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ решила провести срочные дебаты по Украине в четверг, 19 апреля, в 10.00 по среднеевропейскому времени. 17 апреля в ПАСЕ выступит премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.