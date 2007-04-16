Регионалы делают из Тимошенко стрелочника

Фракция Партии регионов поддерживает предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о предоставлении Универсалу национального единства статуса закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он считает справедливыми замечания Президента Украины, что положения Универсала национального единства не выполняются, и “регионы” поддерживают стремление главы государства, чтобы положения этого Универсала были закреплены как закон.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что на сегодня, «например, госпожа ТИМОШЕНКО отказывается подписывать этот Универсал, и она считает, что его выполнять не нужно, поскольку это незаконно». «Поэтому мы полностью соглашаемся с Президентом Украины, что для того, чтобы заставить политиков типа ТИМОШЕНКО и других, которые не признают Универсал.., чтобы его отдельные положения формализовать путем внесения поправок в отдельные законы», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что после этого «и госпожа ТИМОШЕНКО, и другие политики, которые не ставили подпись под Универсалом, которые, по-видимому, считают, что они живут в другой стране, будут обязаны его выполнять».

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что это будет закон, и по статусу он ниже, чем Конституция Украины. По его словам, положения этого закона должны корреспондироваться с Конституцией.

М.ЧЕЧЕТОВ прогнозирует, что на протяжении этой недели в комитетах ВР будут проработаны законопроекты, которые касаются положений Универсала национального единства.