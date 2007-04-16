В ПАСЕ уже год ждут Януковича

Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает политических лидеров Украины найти политическое решение конфликта путем переговоров, сообщает РИА «Новости».

"Я надеюсь, что предстоящие (в четверг) дебаты по Украине придадут дополнительный импульс политическим лидерам в этой стране и помогут найти политическое решение конфликта через переговоры", - председатель ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕН.

Говоря о ситуации в Украине и о запланированном на вторник в Ассамблее выступлении украинского премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, Р. ван дер ЛИНДЕН отметил, что "приглашение ему (ЯНУКОВИЧУ) приехать сюда было сделано еще год назад".

По его словам, В.ЯНУКОВИЧУ предстоит ответить на имеющиеся у европарламентариев вопросы.

Характеризуя ситуацию в целом, председатель ПАСЕ выразил надежду, что "политические силы найдут решение в Украине, основываясь на диалоге".

Нахождение диалога внутри Украины важно не только для нее, но и для соседей Киева, в частности, России, считает глава ПАСЕ.

"Главное, чтобы страна в создавшихся условиях соблюдала при принятии решений обязательства, взятые на себя при вступлении в Совет Европы", - сказал Р. ван дер ЛИНДЕН, не указав, о каких именно решениях идет речь.