В ПАСЕ уже год ждут Януковича
Премьер должен ответить на ряд вопросов
|Рене ван дер ЛИНДЕН
"Я надеюсь, что предстоящие (в четверг) дебаты по Украине придадут дополнительный импульс политическим лидерам в этой стране и помогут найти политическое решение конфликта через переговоры", - председатель ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕН.
Говоря о ситуации в Украине и о запланированном на вторник в Ассамблее выступлении украинского премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, Р. ван дер ЛИНДЕН отметил, что "приглашение ему (ЯНУКОВИЧУ) приехать сюда было сделано еще год назад".
По его словам, В.ЯНУКОВИЧУ предстоит ответить на имеющиеся у европарламентариев вопросы.
Характеризуя ситуацию в целом, председатель ПАСЕ выразил надежду, что "политические силы найдут решение в Украине, основываясь на диалоге".
Нахождение диалога внутри Украины важно не только для нее, но и для соседей Киева, в частности, России, считает глава ПАСЕ.
"Главное, чтобы страна в создавшихся условиях соблюдала при принятии решений обязательства, взятые на себя при вступлении в Совет Европы", - сказал Р. ван дер ЛИНДЕН, не указав, о каких именно решениях идет речь.