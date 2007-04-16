ЦИК может работать - кворум есть!

Член Центральной избирательной комиссии Украины Юрий Донченко, который с 4 апреля находился на больничном, в понедельник вышел на работу.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как ранее сообщалось, четыре из 13-ти членов ЦИК после подписания президентом Украины Виктором Ющенко указа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады находились на больничном. В частности, член ЦИК Бронислав Райковский находится на больничном с 3 апреля, Донченко - с 4 апреля, Александр Чупахин - с 5 апреля, Игорь Качур - с 6 апреля.

Для принятия ЦИКом каких-либо решений необходимы голоса не менее 10-ти членов комиссии.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на утро понедельника в ЦИК есть кворум. Комиссия работает в режиме рабочих совещаний.

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