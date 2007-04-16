Ющенко назначил встречу силовикам

Сообщение интернет-представительства Президента

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с руководителями силовых и правоохранительных ведомств. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, во встрече примут участие генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Василий ЦУШКО, первый заместитель председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, начальник Генштаба ВСУ - Главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, командующий внутренними войсками МВД Украины Александр КИХТЕНКО, начальник Главного управления разведки Минобороны Александр ГАЛАКА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, начальник Управления государственной охраны Украины Петр ПЛЮТА.

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