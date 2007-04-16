Сегодня Тимошенко утвердит избирательный список

Сегодня, 16 апреля, ряд политических партий и блоков проведут в Киеве свои съезды.

В частности, сегодня начнется межпартийный съезд Блока Юлии Тимошенко при участии представителей "Батьківщини", партии “Реформы и порядок” и Украинской социал-демократической партии, на котором блок утвердит окончательный избирательный список.

Также в 15.00 начнет работу V съезд политической партии "Наша Украина".

Кроме того, Соглашение о создании блока "Украинская правыця" должна утвердить Украинская народная партия, Народное движение Украины и партия УРП "Собор" на межпартийном съезде, который начнется в 13.00.