Путин сегодня совершит рабочий визит в Украину

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня посетит с рабочим визитом Украину, где проведет переговоры с премьер-министром Николаем Азаровым и примет участие в седьмом заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, транспорт, авиационная и космическая промышленность, агропромышленный комплекс. Состоится также обсуждение тематики межрегионального и приграничного сотрудничества.

По итогам заседания в присутствии В.Путина и Н.Азарова планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных областях.

С российской стороны в работе комитета примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр регионального развития Виктор Басаргин, министр транспорта Игорь Левитин, министр образования и науки Андрей Фурсенко, министр энергетики РФ Сергей Шматко, представители других министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества.

В рамках визита запланирована также встреча председателя правительства России с президентом Украины Виктором Януковичем. Ожидается, что В.Путин и В.Янукович обсудят вопросы дальнейшего развития российско-украинских торгово-экономических связей, а также ряд актуальных международных проблем.

В материалах, опубликованных пресс-службой правительства, отмечает РосБизнесКонсалтинг, подчеркнуто, что в 2010 году началось быстрое восстановление показателей торгово-экономического сотрудничества между РФ и Украиной после спада, вызванного глобальным кризисом. В январе-августе 2010 г. товарооборот с Украиной увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 76,8% и составил около 22,2 млрд долл., в том числе российский экспорт - 13,8 млрд долл. (рост - 189,%), импорт - 8,4 млрд долл. (159,7%). Динамика торговли с Украиной значительно опережает темпы роста внешнеторгового оборота России в целом и со странами СНГ.