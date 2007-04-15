Луценко возглавил политический блок

Сегодня во время межпартийного съезда партии «Вперед, Україно!» и Христианско-демократического Союза был создан предвыборный политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко», в который вошли партия «Вперед, Україно!», ХДС и представители Гражданского движения «Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, лидеры вышеуказанных политических сил Виктор МУСИЯКА («Вперед, Україно!»), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) и Юрий ЛУЦЕНКО («Народная самооборона») скрепили подписями акт о создании блока.

Съезд утвердил список кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы от блока “Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО”. За утверждение списка проголосовали 194 делегата, 4 -против, 5 - воздержались.

В первую пятерку избирательного списка созданного блока вошли избранный лидером блока и председателем политсовета Юрий ЛУЦЕНКО, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, председатель фонда «АНТИСПИД» Наталия ЛУКЪЯНОВА, тележурналист Владимир АРЬЕВ и народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ.

Лидер блока “Народная самооборона Юрия Луценко" заявил, что созданный сегодня блок в дальнейшем готов к объединению в мегаблок с другими демократическими силами.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по завершению съезда партий, которые образовали этот блок.

“Мы сегодня сформировали самостоятельную политическую силу, которая является открытой для контактов с нашими коллегами из “Нашей Украины” и БЮТ”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что считает перспективным такое объединение. “Наша рука протянута (для объединения – УНИАН)”, – отметил лидер блока. Он отметил, что теперь “мяч на стороне наших коллег”.

В то же время лидер созданного блока подчеркнул, что в случае, когда такое объединение не произойдет, необходимо, чтобы было максимально тесное сотрудничество между демократическими силами в ходе избирательного процесса. Впрочем, Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что в любом случае демократические силы, которые попадут в новый парламент, должны согласовывать общую политику.

Он сказал, что не имеет сомнений относительно образования в новом парламенте новой коалиции. “Я верю в это, - сказал он. – Мы не будем настаивать на каких-то кадровых преференциях в руководстве парламента, правительства или государства. Думаю, что для нас более важной является реализация новых идей, которые несет наша новая команда”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что “это не значит, что мы полностью откажемся от участия во власти”. Эти свои высказывания лидер блока объяснил наличием в команде, которую он возглавляет, “достаточного потенциала из разных отраслей”.

По его словам, в случае, когда блок “Народная самооборона” пройдет в Верховную Раду, планируется особенное внимание уделить реформированию правоохранительной и судебной систем, а также антимонопольных организаций. “Мы считаем это возможным источником для нового качества Украины”, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Также, отвечая на вопрос относительно договоренностей, достигнутых раньше между БЮТ и “Нашей Украиной”, он сказал: “Невзирая на то, что мы являемся третьим самостоятельным субъектом политической кампании, мы не претендуем на любые изменения взаимоотношений “Нашей Украины” и БЮТ. Для нас это не является принципиально важным”.