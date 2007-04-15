Янукович испугался репрессий?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право приостановить действие постановления Кабинета министров о невозможности финансирования внеочередных выборов и одновременно направить его в Конституционный Суд Украины, однако для финансирования внеочередных выборов нет законных оснований. На этом акцентировала первый заместитель министра Кабинета министров Украины Елена ЛУКАШ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам Е.ЛУКАШ, “решающее слово в этом вопросе скажет Конституционный Суд, но, независимо от того, приостановлено постановление Кабмина или нет, действующее законодательство, которое имеет более высокую нормативную силу, чем указ Президента, не позволяет профинансировать внеочередные выборы».

Заместитель министра напомнила, что финансировать выборы запрещено рядом постановлений Верховной Рады, действие которых никем не прекращено, а также решениями ряда судов и законодательством.

Кроме того, почеркнула Е.ЛУКАШ, если Кабмин сейчас примет решение о финансировании выборов, то некоторые должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное использование средств. «В иерархии нормативно-правовых актов вначале идет Конституция, потом Закон, а уже потом Указ Президента», - сообщила она.

Е.ЛУКАШ также напомнила, что в 2005 году премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «во время политических репрессий уже пытались привлечь к ответственности за нарушения закона, а не указа, по статье 210 и 211 Уголовного кодекса - за нарушение законодательства о бюджетной системе и принятие нормативно-правовых актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета с нарушением установленного законом порядка». «Вряд ли он хочет повторить ситуацию», - отметила юрист.