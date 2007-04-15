Луценко не будет медлить с регистрацией в ЦИК

Блок “Народная самооборона Юрия Луценко” намеревается до 17 апреля подать документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Украины. Об этом сегодня журналистам в Киеве заявил по завершении межпартийного съезда, на котором был образован указанный блок, его лидер Юрий ЛУЦЕНКО.

“Безусловно... к 17 числу будут поданы (документы – УНИАН) в Центральную избирательную комиссию”, – сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом лидер блока заметил: “Все процедуры, необходимые для сегодняшнего события мы прошли в соответствии с действующим законодательством....Мы не можем отказать сегодняшнему решению наших коллег”.

В то же время он еще раз подчеркнул: “Если наши партнеры из других демократических сил будут иметь в виду необходимость какого-либо объединения, мы можем провести общий съезд (для образования мегаблока демократических сил – УНИАН)”.