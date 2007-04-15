Катеринчук рассказал, как подвел черту

Лидер Гражданского объединения “Европейская платформа для Украины” Николай КАТЕРИНЧУК называет логическим свое появление в списке блока “Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по завершении съезда партий, образовавших этот блок.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, “Европейская платформа” вела переговоры об объединении “со всеми политическими силами (имеется в виду демократического направления) и с БЮТ, и с “Народной самообороной”, и с “Нашей Украиной”. “...На сегодняшний день для меня как для лидера “Европейской платформы для Украины” принято решение идти на выборы именно в формате с “Самообороной”... Решение принято, я поставил черту под этим”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его убеждению, “это будет понятно избирателям и людям, анализирующим перспективу демократии в Украине”. В то же время, он уклонился от ответа на вопрос, какой номер ему предлагали в списке Блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в первую пятерку избирательного списка блока политических партий «Народная самооборона Юрия Луценко» вошли Юрий ЛУЦЕНКО, народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК, председатель фонда «АнтиСПИД» Наталия ЛУКЬЯНОВА, тележурналист Владимир АРЬЕВ и народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ.