Кого исключили из списков ”Народной самообороны Юрия Луценко”

Сегодня в Киеве утвержден в целом список кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы от блока “Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО”. Такое решение приняли делегаты межпартийного съезда партий “Вперед, Украина!” и Христианско-демократический союз, образовавшие этот политический блок.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение списка проголосовало 194 делегата, 4 - против, 5 - воздержались.

Кроме того, по предложению бывшего члена политсовета политической партии “Пора” Ярослава ГОДУНКА из списков блока исключили представителей партии Андрея ЮСОВА (в списке значился 38-м), Виталия ЗАГАЙНОГО (45-м), Олега КУЗАНА (127-м), Андрея БОНДАРЕНКО (145-м), Сергея ПАНТЮКА (148-м), Романа ДЕВЯТОГО (151-м) и Антона СОСЕНОВСКОГО(149-м).

По собственной инициативе (самоотвод) со списков был исключен член партии “Вперед, Украина!” Игорь МАМЧУР (в списке был 83-м) и частного предпринимателя Михаила БЕСАРАБА (109-м).