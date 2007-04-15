Создан политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко»

Сегодня во время межпартийного съезда партии «Вперед, Украина!» и Христианско-Демократического Союза был создан предвыборный политический блок «Народная самооборона Юрия Луценко», в который вошли партия «Вперед, Украина!», ХДС и представители Гражданского движения «Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, в начале съезда, в котором принимают участие 240 делегатов, лидеры вышеуказанных политических сил Виктор МУСИЯКА («Вперед, Украина!»), Владимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) и Юрий ЛУЦЕНКО («Народная самооборона») скрепили подписями акт о создании блока.

В повестке дня съезда – обсудить политические задачи блока на внеочередные выборы народных депутатов, утвердить избирательную программу и предложить кандидатов в народные депутаты.