Глава Львовской ОГА отказался от проходного места в избирательном списке

Руководитель Львовской облгосадминистрации, председатель областной организации политической партии «Народный Союз «Наша Украина» Петр ОЛИЙНЫК отказался от предложенного ему проходного места в списке «Нашей Украины» на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом П.ОЛИЙНЫК лично заявил корреспонденту УНИАН.

«Своим отказом я делаю приглашение всем лидерам национально-демократических сил к объединению на выборах во имя будущего Украины. Я своим отказом поставил собственные амбиции ниже интересов государства, моей работы в должности губернатора и усилий, направленных на получение победы», - подчеркнул он.

П.ОЛИЙНЫК отметил, что он «остается верным Президенту и считает нужным оставаться во Львовской области, чтобы обеспечить стабильность ситуации и благосостояние населения».

Львовский губернатор отметил, что «миграция лидеров областей в Верховную Раду мной расценивается, как желание спрятаться за зонтик Верховной Рады».

Также он высказал убеждение в победе «Нашей Украины» на выборах. «Мы обязательно победим», - сказал П.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ также отказался от участия во внеочередных парламентских выборах по списку политической партии «Народный Союз «Наша Украина».