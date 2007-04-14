Кириленко: Наша Украина планирует идти на выборы с Народной самообороной

“Наша Украина” планирует идти на досрочные парламентские выборы совместно с “Народной самообороной” Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом заявил лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Мы были и остаемся политическими партнерами и объединяем наши усилия для противодействия антиукраинскому реваншу”, - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он также напомнил, что 10 апреля Политсовет “Нашей Украины” обратился ко всем демократическим силам с предложением выдвинуть единый список кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

“Мы открыты к объединению и с “Народной самообороной”, и с другими демократическими силами, потому что наше единство является залогом нашей победы”, - подытожил лидер “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля член президиума партии “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявил, что НСНУ для участия в досрочных парламентских выборах не будет создавать предвыборный блок и пойдет на выборы своим списком, в который могут быть включены представители других политических сил, в том числе и “Народной самообороны”.

13 апреля лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что ему предлагают возглавить блок, который будет создан, и который будет иметь название “Народная самооборона Юрия Луценко”. На 15 апреля запланировано проведение межпартийного съезда политических партий “Вперед, Украина” и “Христианско-демократический союз”, на котором планируется сформировать единый предвыборный блок, в который войдет и движение “Народная самооборона”.

Также Ю.ЛУЦЕНКО в который раз отметил, что предлагает Блоку Юлии Тимошенко и «Нашей Украине» создать так называемый мегаблок демократических сил.