Партия регионов присоединяется к мнению Секретариата Президента

Пресс-служба Партии регионов одобряет поддержку Секретариатом Президента акции «День без политиков». Мы также приветствуем попытку журналистов «хотя бы на день очистить эфир от пенной волны неправды, искажений и цинизма».

И нам тоже не по нраву «агрессивный словесный вал», который «вызывал в обществе тревогу и неуверенность, заронил в души людей тяжелые ожидания».

Большим достижением является то, что хотя бы на день Секретариат Президента прекратит тот самый «агрессивный словесный вал», от которого, как свидетельствует его заявление, уже и сам он устал. Надеемся, что таких дней будет всё больше.