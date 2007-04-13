Артемовский суд Луганска повторно приостановил указ о роспуске ВР

Артемовский районный суд города Луганска 12 апреля повторно приостановил действие указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Владимир ИВАНОВ.

По словам В.ИВАНОВА, 10 апреля он в соответствии со ст. 118 Административного кодекса подал ходатайство в Артемовский районный суд Луганска. При этом он исключил спорные пункты из иска, касающиеся юридических и физических лиц. В качестве обеспечения этого ходатайства суд принял решение приостановить действие указа Президента о роспуске парламента.

Он подчеркнул, что готов идти до конца в этом вопросе - «вплоть до Европейского суда».

В.ИВАНОВ рассказал, что по сути дело будет рассматриваться 17 апреля.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Артемовский суд г. Луганска принял решение о запрещении проведения виборов. 10 апреля тот же суд отменил свое решение.

Решение было отменено на основании обращения представителя Президента Украины Константина ЧИЧХОВА о том, что определение нарушает предметную и территориальную подсудность, нарушает законные интересы других юридических и физических лиц, которые не являются стороной по делу.