Зварыч опять пообещал кабинету Януковича - тюрьмы

Члены правительства, которые откажутся финансировать выборы, будут нести уголовную ответственность.

Как сообщает пресс-служба "Нашей Украины", такое мнение выразил постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ, комментируя вчерашний указ главы государства, приостанавливающий постановление Кабинета Министров о запрещении финансирования избирательного процесса.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что в соответствии с 106 статьей Конституции, указы Президента обязательны для выполнения по всей территории Украины. “Указ главы государства, который досрочно прекращает полномочия Верховной Рады, содержит пункт о назначении даты внеочередных выборов и обеспечении их финансирования”, - подчеркивает он.

“Поэтому постановление Кабмина, которое практически сводилось к тому, чтобы саботировать президентский указ, было незаконным, - убежден Р.ЗВАРИЧ. - Конечно, Президент, исходя из своих конституционных полномочий, приостановил действие этого постановления с одновременным обращением в Конституционный Суд”.

Постоянный представитель Президента подчеркивает, что на данный момент Кабмин, в соответствии с действующим законодательством, обязан профинансировать проведение досрочных парламентских выборов.

На вопросы, какие последствия будет иметь игнорирование членами правительства указа главы государства, Р.ЗВАРИЧ ответил: “Подобные действия отдельных должностных личностей могут быть квалифицированы в контексте особой части Уголовного кодекса. В данном случае, Кабмин, не имея никаких правовых оснований не выполнять указ Президента, фактически входит в противозаконную сферу”.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Кабинетом Министров издал постановление «О мерах по предотвращению действий, нарушающих Конституцию и законы Украины», которым признано невозможным выполнение Указа Президента Украины от 6 апреля 2007 года № 285 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины».

12 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие этого постановления правительства и обратился в Конституционный Суд с просьбой изучить этот документ на соответствие Основному Закону.