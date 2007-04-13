Черновецкий спасает политсилы от ”каких-то алкоголиков”

Киевская городская государственная администрация по поручению Кабинета Министров Украины ограничила в центре Киева продажу крепких алкогольных напитков на период проведения массовых политических акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Было поручение мэра во исполнение поручения Кабинета Министров, чтобы ограничить торговлю алкогольными напитками, особенно в центральной части города», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. Он отметил, что это превентивная мера, чтобы «какие-то алкоголики не понапивались, и не затеяли драку, а затем сказали, что это политические силы делают».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, ограничение касается только крепких алкогольных напитков, то есть более крепких, чем пиво. Ограничение касается как магазинов в центральной части города, так и малых архитектурных форм. Это ограничение продажи алкогольных напитков введено, по его информации, в Шевченковском и Печерском районах, а также частично в Подольском и Голосеевском районах.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил журналистам, что после прекращения акций запрет будет снят.