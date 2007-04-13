Социалист заявляет Ющенко, что Верховная Рада - не пасека

Досрочные выборы Верховной Рады состоятся, но только после того, как парламент назначит время и порядок их проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

«И более того - досрочные выборы в парламент будут проведены одновременно с президентскими», - добавил он.

По словам депутата, это должно произойти потому, что главным источником власти в Украине является не Президент, а народ».

Он также обратился к парламентскому комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР с просьбой рассмотреть обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, озвученные им во время вчерашней пресс-конференции, что якобы Закон «О Кабинете Министров Украины» был принят ВР путем подкупа депутатов. Я.МЕНДУСЬ отметил, что В.ЮЩЕНКО вчера на пресс-конференции, «по сути, обвинил в продажности лидера фракции БЮТ», поскольку заявил, что закон о Кабмине, за который голосовала коалиция вместе с фракцией БЮТ, был «куплен».

Я.МЕНДУСЬ считает, что если у В.ЮЩЕНКО есть доказательства подкупа депутатов, то он как должностное лицо обязан передать эти сведения в компетентные органы, “а если же их нет, то такие заявления просто не подобают Президенту европейского государства”.

Он напомнил, что Президент уже обвинял Ю.ТИМОШЕНКО в коррупции, когда в интервью Би-Би-Си сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее компания “Единые энергетические системы Украины” нанесла ущерб госбюджету на сумму 8 млрд. грн.

Я.МЕНДУСЬ предлагает Президенту Украины искать источник коррупции «в своем окружении».

По его словам, «Виктор Андреевич должен помнить, что именно он вместе с ИВЧЕНКО (речь идет о бывшем председателе НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) организовал новогоднюю газовую аферу 2006 года, и именно В.ЮЩЕНКО отдал газовые расчеты с Россией на откуп «РосУкрЭнерго»».

Депутат также заявил, что Президент игнорирует, в частности, решение Верховного Суда о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности губернатора Киевской области. «Просто сегодня ЮЩЕНКО хочет, чтобы должность губернатора Киевской области занимал его соратник, приятная женщина Вера УЛЬЯНЧЕНКО, которая щедро поддерживает увлечение Виктора Андреевича Трипольской культурой, глечиками, картинами, уликами», - сказал Я.МЕНДУСЬ.

«Вот где вам нужно искать источник коррупции, Виктор Андреевич», - отметил он, обращаясь с трибуны парламента к В.ЮЩЕНКО.

Он также остро раскритиковал вчерашние заявления В.ЮЩЕНКО по поводу того, что именно разговор с председателем ВР Александром МОРОЗОМ повлиял на его решение подписать указ о роспуске парламента.

По словам депутата, «подтекст читается очевидный: народ, я сделал большую глупость, но я не виноват».

«Виктор Андреевич, вы подписали указ о роспуске парламента, а не о расформировании собственной пасеки. И вы уже достаточно взрослый и ответственный человек, чтобы самому отвечать за свои поступки», - отметил Я.МЕНДУСЬ.