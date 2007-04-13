Ющенко приостановил постановление Кабмина о запрете финансирования выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие постановления правительства об отказе финансировать досрочные парламентские выборы и обратился в Конституционный Суд с просьбой изучить этот документ на соответствие Основному Закону.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

В своем указе Президент напоминает, что Кабинетом Министров Украины 11 апреля 2007 года издано постановление № 617 «О мероприятиях по предотвращению действий, нарушающих Конституцию и законы Украины».

Названным постановлением признается невозможным выполнение Указа Президента Украины от 6 апреля 2007 года № 285 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных меры по обеспечению конституционных прав граждан Украины».

По мнению главы государства, данное противоречит части третьей статьи 106 Конституции Украины, которой установлено, что указы Президента Украины, изданные на основе и во исполнение Конституции и законов Украины, являются обязательными для выполнению на территории Украины, части третьей статьи 113 Основного Закона Украины, которой Кабинет Министров Украины обязан в своей деятельности руководствоваться, в частности, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины указами Президента Украины.

Указ Президента Украины, о невозможности выполнения которого идет речь в указанном постановлении, принят на основе и во исполнение части седьмой статьи 107 Конституции Украины, согласно которой решения Совета национальной безопасности и обороны Украины вводятся в действие указами главы государства.

Таким образом, Указ № 285 является обязательным для выполнения Кабинетом Министров Украины, центральными и местными органами исполнительной власти, их должностными лицами, констатирует Президент Украины.

Он отмечает, что, в соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины осуществляет полномочия, определенные Конституцией и законами Украины. Ни Конституция Украины, ни Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», ни другие законы Украины не относят к полномочиям Кабинета Министров Украины решение вопроса о возможности выполнения актов Президента Украины. Поэтому, решая вопрос о невозможности выполнения Указа Президента Украины от 6 апреля 2007 года № 285, Кабинет Министров Украины вышел за рамки полномочий, предусмотренных для него Конституцией Украины.

Учитывая это, данное положение постановления Кабинета Министров Украины не отвечает статье 116 Конституции Украины, а также статье 117 Основного Закона Украины, которая обязывает Кабинет Министров Украины издавать постановления и распоряжения исключительно в рамках своей компетенции, считает глава государства.

Кроме того, замечает В.ЮЩЕНКО, постановлением Кабинета Министров Украины, о которой идет речь, также поручено премьер-министру Украины ЯНУКОВИЧУ В. Ф., первому вице-премьер-министру Украины, министру финансов Украины АЗАРОВУ Н. Я., председателю Государственного казначейства Украины ХАРЧЕНКО С. И., руководителям министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым руководствоваться в своей деятельности постановлениями Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 года № 837-V «О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 839-V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Указом Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины», который вступил в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник Президента Украины» 2 апреля 2007 года, полномочия парламента досрочно прекращены. При этих обстоятельствах данное поручение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины, не отвечает статье 19 Конституции Украины, которой установлено, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, должностные лица органов государственной власти обязаны действовать только на основании, в рамках полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией и законами Украины, подчеркивает Президент.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины он постановляет приостановить действие постановления Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2007 года № 617 «О мероприятиях по предотвращению действий, нарушающих Конституцию и законы Украины».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.