Литвин не понимает, «зачем возбуждения на пустом месте»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен предложить народным депутатам договориться о предоставлении парламентскому меньшинству права по средам формировать повестку дня заседания парламента, а также определять министра, который будет докладывать в пятницу во время Часа правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам.

“Я буду предлагать продолжить работу в тех традициях, в которые уже были наработаны в парламенте”, - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, он будет предлагать, чтобы в среду на пленарных заседаниях по рассмотрению законов относительно ратификаций документов, депутаты рассматривали вопросы, вынесенные “представителями фракций не большинства”. При этом он добавил, что эти вопросы должны или пройти соответствующую процедуру подготовки, или если их профильные комитеты не рассматривали более месяца после регистрации.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что “таким образом сохраним ту традицию, которая уже вроде бы наработана, и можем ее сохранить, несмотря на то, что сегодня есть новые конституционные реалии, которые не требуют необходимости коалиции или оппозиции”. По его словам, это необходимо сделать “ради спокойствия” в парламенте и в обществе, а также, чтобы со стороны меньшинства не было оснований жаловаться на игнорирование его требований. “Зачем возбуждения на пустом месте?”, - добавил В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что это будут устные договоренности, то есть по этому поводу не будут вноситься изменения в Закон “О Регламенте Верховной Рады Украины”.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины”.

До внесения этих изменений законом о Регламенте ВР было предусмотрено, что каждую пленарную неделю представители оппозиционных фракций по средам формировали повестку дня заседания и определяли, какие вопросы должен рассматривать парламент.