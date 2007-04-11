Жебривский: 450 миллионов гривен – это плата за конституционный строй
Нардеп знает, где их взять
Выделение денег на досрочные парламентские выборы не повлияет на финансирование социальных программ бюджета.
Об этом сказал журналистам народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.
“Для проведения досрочных парламентских выборов необходимо 450 миллионов гривен”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. По его словам, выделение этой суммы не повлияет на финансирование социальных программ бюджета.
П.ЖЕБРИВСКИЙ напомнил, что в марте было зарегистрировано его постановление о пересмотре макропоказателей. В соответствие с ней в бюджет должно быть еще прибавлено 13 миллиардов гривен. “То есть в государстве есть финансовые ресурсы для выделения средств на проведение досрочных парламентских выборов”, - отметил он. “450 миллионов гривен – это плата за то, чтобы в государстве появился конституционный строй”, - подчеркнул он, добавив, что эта сумма не приведет к инфляционным процессам в стране. П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что Кабмин из резервного фонда может выделить деньги на финансирование перевыборов.
“А в июне, когда парламентарии вернутся к работе, через определенные правки в госбюджет, резерв Кабинета министров можно будет обновить”, - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.
6 апреля вечером Президент подписал Указ которым ввел в действие решение СНБО.
2 апреля Верховная Рада запретила Кабинету министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентских выборов, Указ о проведении которых 27 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал в этот же день.
Для проведения внеочередных выборов по информации первого вице-премьера Николая АЗАРОВА необходимо 700 млн. грн. и эта сумма эквивалентна годовой надбавке к зарплате всех военнослужащих Украины.
По подсчетам ЦИК, на проведение выборов необходимо 340 млн. грн.