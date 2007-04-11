Жебривский: 450 миллионов гривен – это плата за конституционный строй

Выделение денег на досрочные парламентские выборы не повлияет на финансирование социальных программ бюджета.

Об этом сказал журналистам народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Для проведения досрочных парламентских выборов необходимо 450 миллионов гривен”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. По его словам, выделение этой суммы не повлияет на финансирование социальных программ бюджета.

П.ЖЕБРИВСКИЙ напомнил, что в марте было зарегистрировано его постановление о пересмотре макропоказателей. В соответствие с ней в бюджет должно быть еще прибавлено 13 миллиардов гривен. “То есть в государстве есть финансовые ресурсы для выделения средств на проведение досрочных парламентских выборов”, - отметил он. “450 миллионов гривен – это плата за то, чтобы в государстве появился конституционный строй”, - подчеркнул он, добавив, что эта сумма не приведет к инфляционным процессам в стране. П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что Кабмин из резервного фонда может выделить деньги на финансирование перевыборов.

“А в июне, когда парламентарии вернутся к работе, через определенные правки в госбюджет, резерв Кабинета министров можно будет обновить”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

6 апреля вечером Президент подписал Указ которым ввел в действие решение СНБО.

2 апреля Верховная Рада запретила Кабинету министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентских выборов, Указ о проведении которых 27 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал в этот же день.

Для проведения внеочередных выборов по информации первого вице-премьера Николая АЗАРОВА необходимо 700 млн. грн. и эта сумма эквивалентна годовой надбавке к зарплате всех военнослужащих Украины.

По подсчетам ЦИК, на проведение выборов необходимо 340 млн. грн.