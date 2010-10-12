Тимошенко говорит, что власть скрывает гиперинфляцию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что власть манипулирует статистическими показателями, чтобы избежать необходимости выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает ее официальный сайт.

"В отчете Госкомстата написана одна яркая цифра, что за последние два месяца цены увеличились на 2,9%. Знаете, почему там стоит такая цифра? Есть две причины: потому что хотят скрыть гиперинфляцию, которая уже вышла за все пределы, которые были за последние 10 лет в Украине, а во-вторых, они, таким образом, хотят не провести индексацию пенсий, заработных плат и всех социальных выплат, которые по закону нужны, и обязаны проводить", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" сообщила, что, по оценкам экспертов, реальная инфляция в стране составляет 58,7%. "Или мы не понимаем, что они одновременно показывают рост производства на инфляции, а этого роста нет, потому что оно базируется на гипервозросших ценах и корректируется на индекс инфляции 2,9%, а не на реальную инфляцию?", - спросила она.

"Сегодня, когда валятся экономика и социальная сфера, начинают вновь поднимать политические вопросы. Это нужно закрыть вопросом языка, и вы знаете, что сейчас в парламенте начинают это педалировать, чтобы опять разделить восточную и западную Украину и чтобы опять люди боролись не за себя, не на свою жизнь и свое будущее, а боролись за те раздоры, которые устраиваются в парламенте», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.