«Наша Украина» проводит акцию: «Честный суд – честные выборы»

11 апреля в 9:00 по инициативе партии «Наша Украина» стартует шествие под лозунгом «Честный суд – честные выборы», которое начнётся с Европейской площади, пройдет по улице Михайловская, Софийской площади, по улицам Владимирской и Антоновича (бывшая Горького).

В 10:00 во время следования шествия мимо Конституционного Суда состоится брифинг лидера партии «Наша Украина» Вячеслава Кириленко и представителей «Нашей Украины».

В этот же день в 16:00 на Европейской площади состоится акция «Нашей Украины» «Геть зРаду!».