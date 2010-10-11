Присяжнюк будет платить студентам 50 «губернаторских стипендий»

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК инициирует учреждение специальных премий и стипендий для поощрения талантливой молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время киевского областного молодежного форума «Строим вместе новую страну» в Броварах.

«От Партии регионов на этих выборах (в органы местного самоуправления – УНИАН) идет около 20% молодых людей, которые сегодня принимают участие в перестройке нашего государства. Такого государства, в котором было бы не стыдно жить, государства, которое вошло бы в состав двадцатки лучших держав мира в ближайшие годы. Мы услышали, что молодежь к этому готова, она действительно хочет быть с теми, кто берет на себя ответственность», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил участникам форума, что им предложены 10 премий в размере 5 тыс. грн. для поддержки молодых специалистов в области образования, журналистики, спорта, культуры, предпринимательства и в других сферах. Кроме того, будет выплачиваться 50 «губернаторских стипендий» в размере 600 грн. лучшим студентам.

«Мы сегодня показали: если ты желаешь учиться, если ты желаешь себя реализовать, то у тебя есть возможность», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что возраст троих его заместителей - около 30 лет, а шесть председателей районных госадминистраций Киевской области – 33-летние.