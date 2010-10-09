Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверяет, что никогда не выполнял политических указаний руководителей государства.

Об этом спикер заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением КИСЕЛЁВЫМ», отвечая на вопрос журналиста, что именно ему пообещала власть "за молчаливое согласие" при проведении конституционных изменений.

"На меня где сядешь - там и слезешь. Я должен сказать, что я никогда не выполнял ничьих поручений", - сказал В.ЛИТВИН.

По словам Председателя ВР, если его позиция по поводу того или другого вопроса совпадает с чьей-то позицией, то она будет реализована в парламенте, а если нет, то он найдет возможность, как сделать "так, как того требует закон, и моя совесть".

"Есть решение Конституционного Суда, и его никто не может отменить. Можно обратиться к Богу, и Бог в этом плане не поможет... Поднимал бы я шумиху я, кричал бы я, возражал бы я - это не имеет никакого значения, потому что это решение нужно принять", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что свои оценки оставляет за собой и исключительно выполняет решение Конституционного Суда.

Также В.ЛИТВИН заверил, что не чувствует послабления своего влияния.

"Как ни странно это звучит, я скажу, что нет. Потому что если 226 депутатов не захотят тебя видеть на этом посту, никакие твои маневры, твои хитрости, твои заверения не помогут", - сказал он.