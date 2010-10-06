"Единая Россия": в Украине исправлена ошибка 2004 года

Отменой конституционной реформы в Украине «исправлена ошибка 2004 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом сегодня заявил депутат Госдумы Дмитрий ВЯТКИН, комментируя дебаты в ПАСЕ, посвящённые теме «Функционирования демократических институтов в Украине».

«Демократические институты в Украине сформированы и функционируют. Более того, всё происходящее в Украине позволяет сказать, что возврата к прошлому уже не будет. Совершенно очевидно, что недавнее решение Конституционного суда всё расставило по своим местам. Восторжествовала Конституция 1996 года, исправлена ошибка 2004 года», - сказал Д.ВЯТКИН.

По его мнению, «высокий темп проведения украинским руководством давно назревших и необходимых стране реформ обусловлен тем, что большую часть времени прежнее руководство Украины бесплодно потратило на поиск врагов, главным образом на востоке и внутри страны».

Он подчеркнул, что «Виктор ЯНУКОВИЧ твёрдо намерен разрешить целый клубок проблем, внутренних противоречий, с которыми столкнулась Украина в период «оранжевого» правления».

«Украинское руководство теперь не ищет врагов, а последовательно решает экономические и социальные проблемы, с выгодой для граждан Украины. Можно уверенно утверждать, что именно сейчас Украина завершит все необходимые реформы, которые были начаты. Украина будет по настоящему демократическим и процветающим государством», - сказал российский депутат.