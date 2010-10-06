Харьковская "Батьківщина" заявляет о провокациях

Харьковская областная организации политической партии ВО “Батьківщина” заявляет о провокациях, направленных на подрыв репутации одного из своих кандидатов в депутаты областного совета.

Как передает корреспондент УНАН, об этом говорится в заявлении пресс-службы ХОО ПП «Батьківщина» по поводу распространения неправдивой информации.

Согласно сообщению, 5 октября на сайте харьковской Медиа-группы «Объектив» появилась информация о том, что «чиновник Харьковской районной государственной администрации ГАЦЬКО, используя служебные полномочия, открыто ведет агитацию и склоняет представителей различных политических партий к демонстративному переходу в партию «ВО «Батьківщина».

В связи с чем пресс-служба сообщает, что «член партии «ВО Батьківщина», который идет от партии по избирательному списку кандидатов в депутаты Харьковского областного совета, Анатолий Федорович ГАЦЬКО никакого отношения к Харьковской районной государственной администрации не имеет».

«Сообщение о якобы противозаконных действиях А.ГАЦЬКО считаем провокацией, направленной на подрыв репутации кандидата и подрыв авторитета и имиджа партии «ВО «Батьківщина» в целом», - пишут авторы заявления.