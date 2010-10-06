Азаров обещает убрать налоговую милицию, «когда условия созреют»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что на сегодняшний день вопрос о ликвидации налоговой милиции в Украине не актуален. Однако ее функции в ближайшее время могут быть несколько смягчены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на брифинге журналистам.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что ликвидировать налоговую милицию можно будет лишь в том случае, когда нарушители налогового законодательства не будут подвергнуты уголовному наказанию, а вместо этого к ним будут применяться меры экономического воздействия.

«Имеет такая точка зрения право на жизнь? Имеет. И она, в какой-то мере, должна быть очень хорошо подготовлена, продумана и реализована. И вот тогда, конечно, станет актуальным вопрос и о ликвидации налоговой милиции, поскольку налоговая милиция – это орган как раз уголовного воздействия на тех, кто нарушает налоговое законодательство… Мы об этом думаем, и настанет тот момент, когда мы на это пойдем, но вопрос в том, когда созреют для этого условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что является сторонником либерализации налогового законодательства и декриминализации ответственности за нарушения.

Отвечая на вопрос, будут ли в ближайшее время смягчены функции налоговой милиции, Н.АЗАРОВ сказал: «Безусловно, мы будем уходить от жестких мер».