Коалиция: Ющенко стремится сделать из Украины вторую Югославию

Верховная Рада Украины выступает за одновременное проведение выборов парламента, Президента и проведение по воле народа референдума относительно вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Верховной Рады к украинскому народу.

«За» данное обращение единогласно проголосовали все 258 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В обращении депутаты отмечают, что над Украиной «нависла опасность гражданского раздора и утраты государственности».

Причина этого, отмечается в обращении, – попытка совершить государственный переворот под видом досрочного прекращения полномочий парламента.

Как подчеркивается в документе, понимая, что нет оснований для досрочного прекращения полномочий ВР, В.ЮЩЕНКО «пытается шантажировать Конституционный Суд и другие суды, остановить работу парламента, обязать правительство совершать незаконные шаги».

Депутаты также заявляют, что «к антиконституционным противоправным действиям принуждают СБУ и армию, идет слежка за депутатами, членами правительства, ЦИК, судьями КС».

Кроме того, в обращении отмечается, что «провокативные акции гражданского неповиновения» непосредственно готовятся и направляются «штабом во главе с руководителем Секретариата Президента Украины».

«Чувствуется откровенная борьба за власть, это попытка реванша политических сил, имеющих недостаточную поддержку среди избирателей», - отмечается в обращении к народу.

Депутаты также подчеркивают, что «идет целенаправленное противодействие усилием парламента и правительства относительно укрепления экономики и финансовой системы». «Авантюристы понимают», что улучшение благосостояния людей «не оставляет им шансов на перспективу», - сказано в документе.

ВР обращается к тем людям, которых “реваншисты” вовлекают в уличные акции, отмечая, что «вы не за Украину и не за правду боретесь, вашими руками несколько авантюристов хотят вернуть себе возможность узурпировать власть, чтобы опять на «хлебные» места посадить родственников, кумовьев и сватов».

В обращении также отмечается, что народные депутаты - против незаконно назначенных досрочных выборов, «против создания прецедента, который приведет Украину к состоянию недавней Югославии».

«Похоже, это и является целью окружения Президента Украины и его зарубежных наставников», - сказано в документе.

ВР также высказалась против гражданских конфликтов, предупредив В.ЮЩЕНКО и его окружение об ответственности в случае их возникновения.

В этом обращении также подчеркивается, что должностные лица всех уровней должны руководствоваться статьей 19 Конституции, которая предупреждает, что никто не может быть заставлен делать то, что не предусмотрено законодательством.

Депутаты призвали украинский народ поддержать действия Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание с целью принять ряд заявлений и обращений, в частности, заявление по поводу давления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Конституционный Суд, а также обращение к украинскому нарду.

В повестку дня внеочередного заседания ВР включен вопрос об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам установления должностных лиц СБУ, виновных в выдаче незаконных приказов об организации и проведении прослушивания телефонных разговоров и слежки за народными депутатами, судьями КС, судьями судов общей юрисдикции и членами ЦИК.

Кроме того, парламент планирует принять обращение к главам государств, правительств, парламентов стран Европы, а также стран – гарантов безопасности Украины, межгосударственных и межпарламентских институтов.