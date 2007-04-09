Бокий настаивает на смене руководителей Минобороны и СБУ

Лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ предлагает Верховной Раде рассмотреть вопрос о смене руководства Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня во время внеочередного заседания парламента.

По его словам, Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Министерство обороны и СБУ сегодня активно включены в решение политической ситуации, хотя это запрещено законами и Конституцией.

«Я думаю, что сегодня мы вправе рассмотреть вопросы, касающиеся руководства СБУ и Минобороны для того, чтобы напомнить им, кем они являются в этом государстве, и кому они давали присягу», - сказал народный депутат.

Кроме того, он предложил парламенту обратиться к украинскому народу и «открыть правду об антигосударственном мятеже и его организаторах».

«И пусть народ рассудит, до чего дошел тот, кто клялся на Библии и Конституции развивать демократию, а теперь кладет ее в могилу», - сказал И.БОКИЙ.

Он также отметил, что решение Конституционного Суда должно вывести Украину из политического кризиса, но, по мнению депутата, полагаться исключительно на КС нельзя, и поэтому нужно, чтобы каждый «гражданин проникся ответственностью за судьбу государства».