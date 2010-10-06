Янукович встретился с президентом, близким за генетикой

В Киеве состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, приветствуя своего словацкого коллегу в Киеве, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил его за принятое приглашение посетить Украину, которое глава государства сделал в марте во время телефонного разговора.

“Ваш визит является очень знаковым для укрепления наших добрососедских отношений. Уверен, что у нас есть взаимное желание активизировать наши межгосударственные взаимоотношения”, - сказал Президент Украины.

Глава государства отметил, что Украина и Словакия имеют очень хорошую историю отношений, что, бесспорно, является основой для их дальнейшего углубления и активизации.

Со своей стороны Президент Словацкой Республики подчеркнул, что был рад получить от своего украинского коллеги приглашение посетить Украину. “Близкой является наша генетика, наши общие славянские корни. Украинский и словацкий языки очень близки, культура также стоит рядом – это все определяет сотрудничество наших стран”, - сказал И.ГАШПАРОВИЧ, говоря о традиционно дружеских взаимоотношениях между Украиной и Словакией.

Он подчеркнул, что Словакия внимательно следит за событиями в Украине и радуется ее успехам: “Если у Украины есть успехи, нас это очень радует. Думаю, Вы придерживаетесь такого же мнения”.

По убеждению Президента Словакии, сегодня существует значительный потенциал для расширения контактов между нашими странами, ведения диалога и развития сотрудничества.