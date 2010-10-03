Из Кабмина Азарова «попросят» двух вице-премьеров

Структура Кабинета министров Украины в ближайшее время будет изменена в соответствии с нормами Конституции 1996 года.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«В ближайшее время структура будет полностью отвечать Конституции», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он предположил, что, в частности, сократится число вице-премьер-министров, однако это, по его мнению, негативно не отразится на работе правительства.

«Переформатирование состава правительства не будет драматичным и не будет влиять на работу коалиции», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции заявил о целесообразности совмещения в некоторых сферах должностей министров и вице-премьеров, как это практикуется в ряде европейских стран.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Кабинете министров работает один первый вице-премьер и пять вице-премьеров. Согласно Конституции 1996 года в Кабмине должны работать 1 первый вице-премьер и три вице-премьера.