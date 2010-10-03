Россия перевела стрелки по РУЭ на Украину

Украина не обращалась в правительство РФ с просьбой о помощи в урегулировании долга "Нафтагаза" по иску Rosukrenergo.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"К нам таких обращений на уровне экономического блока правительства РФ не поступало, хотя, может быть, и нужна им какая-то помощь. В Минэнерго тоже не поступало", - сказал он.

Ранее сегодня директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан заявил, что Россия могла бы принять участие в решении проблемы выплаты НАК "Нафтогаз Украины" по иску RosUkrEnergo объемом около $3 млрд.

"Это может привести к решению, так можно было бы выбраться из этой проблемы", - сказал глава МВФ. Так он заметил, что "Газпром" имеет половину в RosUkrEnergo".

По словам Кудрина, "это обязательство Украины и к России оно никакого отношения не имеет".

Комментируя мнение Стросс-Кана, он отметил, что директор-распорядитель МВФ полагает, что без помощи России Украине будет сложно урегулировать данный вопрос

Украинская правда