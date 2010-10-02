Джон МакКейн выразил поддержку Тимошенко

Американский сенатор, кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон МакКЕЙН выразил свою поддержку украинскому народу в борьбе за демократию и сохранение независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил сегодня во время телефонного разговора с главой партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Сенатор подчеркнул, что он лично сделает все возможное, чтобы не допустить сворачивания демократии в Украине. «Украина очень важна для всего мира. Ваша страна не должна сойти с демократического пути развития и допустить угрозу независимости», - сказал Дж.МакКЕЙН.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила сенатора за поддержку и проинформировала его о развитии ситуации в Украине, в частности, об отмене Конституционным Судом, "вопреки закону и воле народа, действующей Конституции и возвращения к Конституции 1996 года" без голосования в Верховной Раде.

«Этим решением Конституционный Суд нарушил все положения Конституции. Сейчас почти абсолютная власть, взятая неконституционным путем, находится в руках одного человека - Президента ЯНУКОВИЧА, и его политика противоречит национальным интересам Украины... Мы стремительно возвращаемся к авторитаризму и к де-факто однопартийной системе», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным пресс-службы, во время беседы речь шла также о попытке действующей украинской власти сфальсифицировать местные выборы.

«Украинский народ лишают его законного права менять власть путем честных выборов», - сказала лидер «Батькивщины».

По ее словам, фальсификация местных выборов идет полным ходом и является отработкой модели фальсификации для будущих парламентских и президентских выборов.

«Если Украина потеряет независимость и демократию, то это повлияет не только на жизнь нашего государства, но и на всю европейскую часть мира», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь Дж.МакКЕЙН выразил обеспокоенность сложной ситуацией в Украине и подтвердил, что демократический мир - на стороне украинского народа, и он будет действовать.