Иск Кабмина к Президенту Печерский суд сегодня рассматривать не будет

В графике заседаний Печерского районного суда города Киева на сегодня не запланировано рассмотрение иска Кабинета министров к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об Указе главы государства о прекращении действия ряда постановлений Кабинета министров..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

По словам депутата, он детально ознакомился с расписанием заседаний суда, и рассмотрение этого дела на сегодня не запланировано.

При этом В.ЛУКЬЯНОВ отметил, что иск правительства к Президенту не касается роспуска ВР. По его словам, этот иск имеет отношение к Указу Президента, которым приостанавливается ряд постановлений Кабинета министров, связанных с отказом правительству финансировать досрочные выборы в ВР.

По убеждению В.ЛУКЬЯНОВА, Президент, издав этот указ, «толкает правительство на незаконное финансирование избирательной кампании».

В то же время, народный депутат не смог ответить на вопрос, когда именно Печерский районный суд столицы будет рассматривать данный иск. «Рано или поздно - это состоится», - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

В тот же день Верховная Рада постановлением «О политической ситуации, возникшей в связи с принятием неконституционного Указа Президента о досрочном роспуске парламента от 2 апреля 2007 года» запретила Кабинету министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентский выборов.

Правительство, в свою очередь, запретило Министерству финансов выделять средства на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

3 апреля Верховная Рада запретила Национальному банку Украины финансировать мероприятия, предусмотренные Указом Президента о роспуске парламента.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие этого постановления как не отвечающего Конституции Украины. В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности данного постановления.