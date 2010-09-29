Пасхавер раскритиковал идею Колесникова

Отраслевые налоговые льготы противоречат духу рыночной экономики, заявляет президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

Комментируя УНИАН инициативу вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА относительно освобождения всех украинских отелей от уплаты налогов сроком до 2021 года, А.ПАСХАВЕР заявил, что является убежденным противником предоставления льгот по отраслевому признаку.

«Я могу сказать, что есть стандартная для рыночной экономики точка зрения, которой я придерживаюсь. Согласно принципам рыночной экономики, любые отраслевые льготы - это неверно. В том числе в корне нерыночно и введение льготы для владельцев и строителей гостиниц», - сказал А.ПАСХАВЕР.

По мнению экономиста, в рыночной экономике допустимы лишь льготы для продуктов социальной направленности. При этом единственное исключение составляет поддержка производителей сельскохозяйственной продукции, которая не имеет отношение к нашему случаю.

«Льготы же для производителей услуг, которые предлагает ввести Б.КОЛЕСНИКОВ, это скорее лоббизм и коррупция. Это старая, нелиберальная политика», - отметил президент Центра экономического развития.

Как сообщал УНИАН, ранее Б.КОЛЕСНИКОВ заявлял, что для развития гостиничного бизнеса в Украине его представители получат до 2021 года преференцию в виде нулевой ставки налога на прибыль.

«Гостиничный бизнес получит преференции – нулевую ставку налога на прибыль на ближайшие 10 лет до 2021 года для всех отелей, которые имеются в Украине и которые будут построены в ближайшие два года», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. При этом он добавил, что данный вопрос практически уже решен. «Это решенный вопрос, законопроект будет передан в парламент на следующей неделе, и нет сомнений, что он будет проголосован», - подчеркивал вице-премьер-министр в апреле с. г.