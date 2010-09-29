Янукович почтил память жертв Бабьего Яра

Руководство государства почтило память жертв Бабьего Яра.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9 часов утра в Киеве на территории историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН возложили цветы к памятнику расстрелянным в годы Великой Отечественной войны представителям еврейской национальности.

В церемонии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, народные депутаты Ян ТАБАЧНИК, Александр ФЕЛЬДМАН, Давид ЖВАНИЯ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЁТ, представители еврейской общины.

Справка УНИАН. Официальным Днем памяти жертв Бабьего Яра считается 29 сентября. В этот день в 1941 году фашисты расстреляли в этом яру в Киеве более 30 тысяч человек.

Бабий Яр как место массовых казней просуществовал ровно два года - с 29 сентября 1941 года по 29 сентября в 1943 г. Количество жертв - представителей разных национальностей - превышает 150 тысяч человек.