Ежель обещает увеличить выплаты военным

В ближайшее время денежное обеспечение военнослужащих возрастет на 55%, сообщил на брифинге на Яворивском полигоне в Львовской области министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, нынешнее финансирование Вооруженных сил Украины должным образом выполняется, а в ближайшее время его планируют увеличить.

Как сказал М.ЕЖЕЛЬ, денежное обеспечение будет увеличиваться за счет выплаты премий, «чтобы стимулировать военнослужащих к более добросовестному выполнению служебных обязанностей».

По информации Департамента прессы и информации Минобороны, по словам М.ЕЖЕЛЯ, на 2011 год общий фонд оборонного бюджета планируется на уровне 13,6 млрд. грн., или на 5 миллиардов больше, чем в этом году.

По словам министра обороны, увеличение общего фонда оборонного бюджета связано, в том числе с увеличением денежного обеспечения военнослужащих.

Руководитель оборонного ведомства также заметил, что в этом году финансирование ВСУ проходит очень ритмично.

“Мы полностью профинансированы по тем или иным вопросам. Более того, в связи с подготовкой к зиме мы сейчас решаем вопрос “забрать” часть средств с ноября и декабря для того, чтобы более качественно подготовиться для зимнего периода, профинансировать и вопрос долгов за газ, подготовки котельных и тому подобное”, – отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) при участии М.ЕЖЕЛЯ в рамках третьего этапа комплекса учений с органами военного управления и войсками и силами «Взаимодействие-2010» проходят боевые стрельбы.

К учениям привлечено около 650 военнослужащих, 112 единиц военной техники и 4 вертолета.