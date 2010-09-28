Тимошенко пугает: завтра придут за вами

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает гражданское общество и средства массовой информации не быть пассивными наблюдателями уничтожения демократии в Украине партией власти и Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня, выступая на партийной конференции Киевской областной организации "Батькивщины".

"Мы просто рассчитываем на то, что за 10 лет борьбы против всех авторитарных режимов в Украине мы все же имеем и честных журналистов, и гражданское общество, которое способно понять: если сегодня пришли за партией "Батькивщина", то завтра придут за вами, а послезавтра – за вашими детьми, и потом вам не куда будет идти, и вам, возможно, не будет где статью написать", - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня украинцев лишают основных демократических прав. "В Украине каленым железом выжигают право народа на выбор, и даже если ни один человек в стране не будет поддерживать Партию регионов, они хотят сделать такие требования и условия, чтобы те люди не могли поменять эту власть, даже люто ненавидя ее", - подчеркнула она. "Давайте сделаем так, чтобы этот план не был реализован в жизнь", – призвала Ю.ТИМОШЕНКО.