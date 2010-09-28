Погибшего в Донецке ребенка можно было спасти

7-месячная Снежанна Г. из Донецкой области могла бы получить своевременную помощь, если бы в детской поликлинике, куда обратились родители, был реанимобиль. Такой вывод сделали ряд экспертов, изучивших случай смерти ребенка, передает ForUm.

Как сообщалось, 21 сентября в поликлинику 2 ГКДБ 5 г.Донецка обратились родители Снежаны Г., 2010 г.р., по имеющейся информации, ребенок находился в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи, вызванная дежурным врачом, отказалась транспортировать ребенка - по причине его тяжелого состояния (предварительный диагноз - острый менингит, нейроинфекция).

Врачам пришлось вызывать и ждать специализированную бригаду - реанимацию. Реанимационная бригада транспортировала ребенка в Центральную городскую клиническую больницу 1, однако по дороге в учреждение врачи зафиксировали клиническую смерть девочки.

Предварительный патанатомический диагноз - отек головного мозга. Как утверждают специалисты, отек головного мозга мог наступить вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи.

Из-за ожидания специализированного автомобиля было упущено время, а течение болезни оказалось стремительным и, как говорят врачи, молниеносным. Реаниматологи сделали все от них зависящее, однако их усилия по независящим от них причинам были приложены слишком поздно.