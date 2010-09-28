Погибшего в Донецке ребенка можно было спасти

10:33, 28 сентября 2010
Политика
1473 0

Не было реанимобиля

7-месячная Снежанна Г. из Донецкой области могла бы получить своевременную помощь, если бы в детской поликлинике, куда обратились родители, был реанимобиль. Такой вывод сделали ряд экспертов, изучивших случай смерти ребенка, передает ForUm.

Как сообщалось, 21 сентября в поликлинику 2 ГКДБ 5 г.Донецка обратились родители Снежаны Г., 2010 г.р., по имеющейся информации, ребенок находился в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи, вызванная дежурным врачом, отказалась транспортировать ребенка - по причине его тяжелого состояния (предварительный диагноз - острый менингит, нейроинфекция).

Врачам пришлось вызывать и ждать специализированную бригаду - реанимацию. Реанимационная бригада транспортировала ребенка в Центральную городскую клиническую больницу 1, однако по дороге в учреждение врачи зафиксировали клиническую смерть девочки.

Предварительный патанатомический диагноз - отек головного мозга. Как утверждают специалисты, отек головного мозга мог наступить вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи.

Из-за ожидания специализированного автомобиля было упущено время, а течение болезни оказалось стремительным и, как говорят врачи, молниеносным. Реаниматологи сделали все от них зависящее, однако их усилия по независящим от них причинам были приложены слишком поздно.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter