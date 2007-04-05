Янукович: мы не рассматриваем вопросы никаких импичментов

Правящая коалиция не рассматривает вопрос об импичменте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

«Мы не рассматриваем вопросы никаких импичментов… Мы против обострения ситуации, мы только за стабилизацию», - заявил глава правительства.