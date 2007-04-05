Янукович: мы не рассматриваем вопросы никаких импичментов
16:14, 05 апреля 2007Политика
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Глава правительства за стабилизацию
Правящая коалиция не рассматривает вопрос об импичменте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции.
«Мы не рассматриваем вопросы никаких импичментов… Мы против обострения ситуации, мы только за стабилизацию», - заявил глава правительства.
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