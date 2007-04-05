Яценюк отказался от международной помощи в урегулировании кризиса в Украине

Украина не нуждается в международной помощи для урегулирования внутриполитической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК сегодня журналистам по окончании заседания СНБО.

По его словам, мир очень тщательно отслеживает внутриполитическую ситуацию в Украине. «Хотел бы отметить, что данное событие перешло из категории резонансных в категорию актуальных, однако все мировое сообщество достаточно сбалансировано подходит к внутриукраинским событиям», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что речь идет о том, что кризис, созданный политиками, должен решаться исключительно политическим путем. «И, собственно говоря, все мировые лидеры, и Министерства иностранных дел соответствующих стран в этом убеждены», - сказал председатель МИД Украины.

Выражая официальную позицию МИД, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина высоко ценит роль и комментарии каждой страны, высказанные относительно внутриполитической ситуации в Украине. “Однако хотели бы отметить, что основной принцип международного права - невмешательство во внутреннюю деятельность – соблюдается всеми, в том числе и Украиной», - сказал он, добавив, что на данном этапе нет решения относительно привлечения к урегулированию внутриполитического конфликта каких-либо посредников. «Потому мы благодарим за поступающие предложения, но на сегодняшний день они не актуальны», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.