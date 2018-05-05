Президент реализовал право народа контролировать парламент

Член Конституционного общества, эксперт избирательного права, народный депутат второго созыва Владимир Ковтунец ответил на вопросы УНИАН. Владимир Витальевич, скажите как конституционалист “конституционалисту”: были ли основания для роспуска парламента? Были основания. Принцип верховенства права предусматривает наличие так называемого естественного права. Школа естественного права охватывает такое понятие, как справедливость. Позиции школы естественного права, в свою очередь, предусматривают принятие правового решения на основании целостного системного анализа всего текста Конституции, а не отдельных ее положений. И если привязывать это к нашей ситуации, то на Конституцию следует смотреть как на целостный документ. Одна из возможных логик выглядит следующим образом: народ является источником власти. Народ избирает парламент, парламент подконтрольный народу. Каким образом можно реализовать подотчетность парламента народу? Конституция говорит, что распустить парламент может Президент. Конституция дает четкие основания, когда он это может сделать, но не говорит, что это исчерпывающий перечень оснований. Но в то же время Президент является гарантом Конституции, гарантом основных прав и свобод людей. Если Президент убежден, что действия парламента направлены на существенное ограничение прав и свобод человека, он должен от имени народа, имея на это полномочия, привести к ответственности этот парламент. Каким образом? Он не может ни наказать парламентариев, ни наложить на них штраф, ни привлечь к ответственности. Он может вынести на усмотрение народа, мол, посмотрите, этот парламент совершил то-то и то-то, он ограничивает ваши права. Пожалуйста, у вас есть возможность избрать другой парламент.

Должна ли Конституция содержать перечень дополнительных статей, которые бы детализировали условия, при которых Президент может распустить парламент? Желательно, чтобы это было. Но, скажите, пожалуйста, когда наши депутаты согласятся на то, чтобы Президент мог распустить их после обычных консультаций с лидерами фракций и спикером? В то же время в парламентской республике, даже если президент избран в парламенте - как, скажем, в Германии, - президент в случае политического кризиса имеет право пригласить к себе лидеров политических партий парламента, посоветоваться и распустить парламент. Это право президента закреплено в Конституциях многих стран парламентских демократий.

И что, Конституции этих стран не дают Президенту подробный формальный перечень оснований для роспуска? Как правило - нет. Формализация этого делает невозможным применение таких норм. Представьте ситуацию: парламент абсолютно ничего не делает, получает зарплату, раз в три недели собирается, решает лоббистские вопросы, закрывает заседание. Формальных оснований распустить парламент нет, но с точки зрения справедливости и народного суверенитета, парламент должен работать.

Но наша Верховная Рада работает в поте лица, принимает законы, даже невзирая на указ о роспуске...

Парламент - гарант демократии. Оставлять общество без парламента нельзя. Я считаю, что и нынешний парламент должен работать до прихода нового. Президент издал указ, парламент работает, хотя его полномочия прекращены. Но реализуется этот указ, когда на работу приходят новые парламентарии. Потому что может произойти и такое: Президент издаст указ о прекращении полномочий парламента, завтра вводит войска и объявляет себя пожизненным властелином. Поэтому, если Конституционный Суд скажет, что парламент должен работать до следующих выборов, - я соглашусь.

“Регионы” настойчиво твердят, если будут выборы, то на них они пойдут вместе с Президентом, то есть президентская кампания будет проходить вместе с парламентской. Как с позиций права можно реализовать эти желания? Юридического механизма для досрочных президентских выборов нет. Разве что добровольная отставка Президента. Но если бы общественный конфликт обострился, то Президент ради его преодоления должен был бы предпринять такой шаг. Так произошло в 1993 году, тогда и парламент, и Президент согласились идти на перевыборы...

Но тогда инфляция достигала 10000 процентов...

А теперь мы имеем шестнадцать лет неосуществленных надежд. Общество не удовлетворено, у него есть основания не доверять ни власти, ни оппозиции, потому что и те, и другие пытаются ограничить политические права граждан. Это конкретно видно на примере избирательного законодательства...

Как должна действовать Центральная избирательная комиссия, ввиду того, что парламент в сущности распустил ее? Я думаю, что это постановление отменит суд. Она не выдерживает никакой критики. Представьте, что в УНИАН назначили генерального директора, а через два года отменили указ о его назначении. Разве такое возможно?

Члены ЦИК работают без зарплаты... Ведь Кабмин запретил выделять средства на проведение выборов. Нет проблем. Есть резервный фонд, и положения бюджетного кодекса говорят, что средства резервного фонда используются ради целей, непредвиденных бюджетом в этом году. Есть проблемы на местах, но местные власти обещали помочь. Это не безвыходная ситуация. Мы считали в июле, когда впервые появился вопрос о роспуске. Тогда ЦИК смог бы провести выборы даже за счет сэкономленных им средств.

В декабре мы вернули эти средства в бюджет, а Счетная палата пыталась обвинить нас в том, что мы завышали смету выборов, и деньги без движения лежали столько времени...

Какая из сторон после президентского указа о роспуске сделала больше всего неконституционных шагов? Верховная Рада. Единственное, что могла решить Верховная Рада по своему усмотрению, это продолжить работу и обратиться в Конституционный Суд с разъяснением: должны ли они работать до избрания следующей Верховной Рады. Но они обращаются в суд с представлением относительно неконституционности указа Президента. А затем начинают продуцировать какие-то постановления... Ну, я понимаю, многие люди испытывают панический страх, потому что они не видят себя вне депутатского кресла, боятся, что больше ничего не смогут сделать. В действительности, я как депутат второго созыва хотел бы сказать: не бойтесь оставлять это кресло, вы сможете посмотреть на мир другими глазами. И главное, чтобы самый больший сторонник парламентаризма Мороз понял, что его идея парламентской республики только окрепнет. Пусть в будущем даже министра иностранных дел и министра обороны назначает парламент, но Президент должен иметь контрольные функции и право роспуска.

Президент, Кабмин и парламент ожидают решения Конституционного Суда, его председатель Иван Домбровский пытался спрятаться в больнице, а затем уйти в отставку. Ваш коллега вполне серьезно сказал, что так на его месте поступил бы каждый. Конституционный Суд работает под дулом пулемета и может не принять никакого решения. Можно ли при этом провести выборы, будут ли такие выборы легитимными? Конечно, можно. Даже, если Конституционный Суд не принимает решение, есть указ Президента. Единственное, что может остановить этот процесс, - угроза гражданского конфликта. Но, анализируя динамику рейтинга Партии регионов, можно утверждать, что ей выборы также выгодны. Если они хотят доказать серьезность намерений в проведении реформ, если серьезно относятся к своей перспективе, то им нужно соглашаться. Чем дальше они затягивают дело, чем больше нарастает конфликт с Президентом, тем хуже это для их рейтинга, они будут вынуждены делать непопулярные вещи. Сейчас - пик их политической формы.

Что пик, то пик... Клепают неконституционные постановления, свозят людей... С точки зрения политики, это - расточительство. Очень ошибочно стоять в позиции силы, которая защищается. Боже избавь, но гражданский конфликт им ничего не дал бы.

Владимир Литвин выразил такое мнение, что Конституционный Суд неплохо было бы распустить, пока не возобновится доверие к нему. Я категорически против. Какой ни есть, но у него были и мудрые и взвешенные решения. Конституционный Суд способен в спокойных условиях профессионально работать и принимать решения, которые реализуют принципы международного права и развивают конституционные процессы.

Что особенно заметно за последние восемь месяцев (Конституционный Суд не принял ни одного решения!)... Потому что парламенту нельзя клепать сомнительные законы, а затем отдавать: пускай, мол, суд разбирается. Ситуация в суде сложная, и часть судей еще учится конституционной правде. Это - сложная материя, это - наука, которая граничит с философией и политологией. Они не спешат принимать решения, за которые потом будет стыдно...

А может, у них просто слишком много искушений? Если вы о деньгах, то судьи достаточно зарабатывают. Их зарплата не меньше, чем у народного депутата.

Вы о депутатской зарплате с “надбавками” за миграции и лоббистские законы или официальной? Я не думаю, что в случае Конституционного Суда есть коррупция...

На пресс-конференции Вы говорили об угрозе парламентской деспотии... Что Вы имели в виду? Если следовать букве Конституции, то парламент не подконтрольный. 8 декабря 2004 года парламент принял изменения в Конституцию, которые не были согласованы Конституционным Судом. Была грубо нарушена процедура, которая является механизмом защиты граждан. Наши политики принимают закон, которым запрещают Конституционному Суду пересматривать положения политреформы. Другие - делают представление в Конституционный Суд относительно неконституционности данного закона. Если КС откажет авторам представления, то этот прецедент будет признан легитимным. И парламент сможет принимать любые законы, которые в конце концов не будут нуждаться в апробации судом. Это угроза. Еще одна угроза, если сейчас они не признают права Президента распустить парламент. Если Президент не будет создавать прецеденты роспуска парламента, то парламент может делать что угодно. Потому что если сейчас Суд не примет решение о легитимности указа, то, вероятно, что и в следующий раз КС не позволит распускать Раду...

Как досрочные выборы повлияют на укрепление парламентаризма, если списки будут составлять те же лидеры? Парламент становится более ответственным. Человек приходит в парламент и знает: если тридцать человек покинули фракцию за деньги и перебежали, то парламент могут распустить и она потеряет больше.

Это время мы наблюдали, как Президент пытался нарезать себе полномочий путем отмены реформы, а премьер увеличить их, секвестировав полномочия Президента. Кто был прав? Здесь необходимо выслушать народ, провести референдум. Хотя у нас был один референдум, где была позиция - усиление президентской власти.

Если хотим узнать о настроении людей, - давайте обратимся к народу. Я думаю, что результаты будут такие, как и в 2000 году. Сейчас проводятся опросы, по которым видно: народ хочет, чтобы власть была персонифицирована. Вы посмотрите любую политическую демонстрацию: народ несет портреты лидеров. Народ не очень доверяет коллегиальному органу. Больше доверяют главам администраций, чем городским советам. Больше доверяют Президенту, чем премьеру.

Следовательно, право определять строй Вы делегируете народу? Это пятая статья Конституции.

Маша Мищенко