Луценко: если Ахметов хочет остановить собственные предприятия, - это его право

12:32, 05 апреля 2007
Политика
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Политик видит эскалацию эмоций

Юрий ЛуценкоУ «Народной самообороны» «нет никаких намерений ни блокировать, ни захватывать никаких учреждений». Об этом лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя действия коалиции, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что все попытки коалиции и заявления о дестабилизации в обществе – это лишь «страшилки» и «дезинформация. Идет эскалация эмоций». «В действительности происходит нормальный европейский процесс (то есть роспуск парламента для проведения досрочных выборов – УНИАН), - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Относительно заявлений отдельных политиков о намерении провести 11 апреля забастовку, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Если Ринат Леонидович (АХМЕТОВ – УНИАН) хочет оплатить еще одни расходы, кроме подвоза людей (для участия в массовых акциях – УНИАН), хочет остановить собственные предприятия, - это его право».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление проведением коалицией массовых акций в Киеве. «С моей точки зрения партия антимайдана, которая выводит людей на Майдан, - это маразм, по крайней мере, политический».

 

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