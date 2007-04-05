Сивкович: Ющенко готовится установить президентскую диктатуру

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Сивкович заявляет, что владеет информацией о том, что в ближайшее время Президент намеревается отстранить от исполнения обязанностей Кабинет Министров Виктора Януковича и взять исполнительные полномочия на себя. Об этом сообщает сайт Партии регионовсо ссылкой на пресс-службу народного депутата.

«Из источников в Секретариате Президента ко мне поступила информация, что у Ющенко уже готовят следующий антиконституционный указ. В ближайшее время Президент Украины намеревается отстранить от обязанностей Кабинет министров Януковича и взять исполнительные полномочия на себя», - цитирует пресс-служба В. Сивковича.

«Если это произойдет, то ни о каких честных и демократических выборах не будет и речи», - отметил депутат-регионал.

Кроме того, он считает, что «выход такого указа будет свидетельствовать о намерении полной узурпации власти и установлении президентской диктатуры в стране».